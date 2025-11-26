Tokenomika Solaxy (SOLAXY)
Tokenomika in analiza cen Solaxy (SOLAXY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solaxy (SOLAXY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Solaxy (SOLAXY)
Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.
Tokenomika Solaxy (SOLAXY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Solaxy (SOLAXY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOLAXY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLAXY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLAXY, raziščite ceno žetona SOLAXY v živo!
Kako kupiti SOLAXY
Želite v svoj portfelj dodati Solaxy (SOLAXY)? MEXC podpira različne načine nakupa SOLAXY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Solaxy (SOLAXY)
Analiza zgodovine cen SOLAXY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SOLAXY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLAXY? Naša stran za napovedovanje cen SOLAXY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite Solaxy (SOLAXY)
Znesek
1 SOLAXY = 0.0001945 USD
Trgujte Solaxy (SOLAXY)
