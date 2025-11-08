BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Solaxy v živo je 0.0002294 USD. Tržna kapitalizacija SOLAXY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOLAXY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SOLAXY

Informacije o ceni SOLAXY

Kaj je SOLAXY

Bela knjiga SOLAXY

Uradna spletna stran SOLAXY

Tokenomika SOLAXY

Napoved cen SOLAXY

Zgodovina SOLAXY

SOLAXY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SOLAXY v fiat

Cena Solaxy(SOLAXY)

Cena 1 SOLAXY v USD v živo:

$0.0002294
+5.56%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:08 (UTC+8)

Današnja cena Solaxy

Današnja cena kriptovalute Solaxy (SOLAXY) v živo je $ 0.0002294, s spremembo 5.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLAXY v USD je $ 0.0002294 na SOLAXY.

Kriptovaluta Solaxy je trenutno na #3412. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOLAXY. V zadnjih 24 urah se je SOLAXY trgovalo med $ 0.0002121 (najnižje) in $ 0.0002458 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001838649580592757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00058806293830282.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLAXY premaknil -0.27% v zadnji uri in -17.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 310.82K.

Tržne informacije Solaxy (SOLAXY)

No.3412

--
----

$ 310.82K
$ 23.63M
--
102,999,999,899
82,999,999,899
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Solaxy je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 310.82K. Obstoječa ponudba SOLAXY je --, skupna ponudba pa znaša 82999999899. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.63M.

Zgodovina cene Solaxy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0002121
24H Nizka
$ 0.0002458
24H Visoka

$ 0.0002121
$ 0.0002458
$ 0.001838649580592757
$ 0.00058806293830282
-0.27%

+5.56%

-17.04%

-17.04%

Zgodovina cen Solaxy (SOLAXY) v USD

Sledite spremembam cen Solaxy za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000012083+5.56%
30 dni$ -0.0001105-32.51%
60 dni$ -0.0000891-27.98%
90 dni$ -0.00033-59.00%
Današnja sprememba cene Solaxy

Danes je SOLAXY zabeležil spremembo $ +0.000012083 (+5.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Solaxy

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001105 (-32.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Solaxy

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOLAXY spremenil za $ -0.0000891 (-27.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Solaxy

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00033 (-59.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Solaxy (SOLAXY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Solaxy.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Solaxy

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Solaxy, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Solaxy?

Several key factors influence Solaxy (SOLAXY) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOLAXY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements create price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Solaxy?

People want to know Solaxy (SOLAXY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Napoved cene za kriptovaluto Solaxy

Napoved cene Solaxy (SOLAXY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOLAXY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Solaxy (SOLAXY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Solaxy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Solaxy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOLAXY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Solaxy.

O Solaxy

SOLAXY is a digital asset operating on a decentralized platform designed to facilitate and streamline cross-chain transactions. It aims to provide a seamless and efficient solution for interoperability between different blockchain networks, thereby enhancing the overall functionality and utility of the blockchain ecosystem. SOLAXY operates on a consensus mechanism that ensures the security and integrity of transactions across multiple chains. Its primary use case is to enable swift and secure transactions between different blockchain networks, thereby reducing the complexity and time involved in cross-chain transactions. This makes SOLAXY a vital component in the broader context of blockchain interoperability and cross-chain communication.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Solaxy

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Solaxy? Nakup SOLAXY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Solaxy. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Solaxy (SOLAXY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Solaxy bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Solaxy (SOLAXY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Solaxy

Z lastništvom kriptovalute Solaxy se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Solaxy (SOLAXY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Solaxy Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Solaxy razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Solaxy spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Solaxy

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Solaxy?
Če bi kriptovaluta Solaxy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Solaxy.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:08 (UTC+8)

Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Solaxy

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

