Današnja cena Solaxy

Današnja cena kriptovalute Solaxy (SOLAXY) v živo je $ 0.0002294, s spremembo 5.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLAXY v USD je $ 0.0002294 na SOLAXY.

Kriptovaluta Solaxy je trenutno na #3412. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOLAXY. V zadnjih 24 urah se je SOLAXY trgovalo med $ 0.0002121 (najnižje) in $ 0.0002458 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001838649580592757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00058806293830282.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLAXY premaknil -0.27% v zadnji uri in -17.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 310.82K.

Tržne informacije Solaxy (SOLAXY)

Uvrstitev No.3412 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 310.82K$ 310.82K $ 310.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.63M$ 23.63M $ 23.63M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 Skupna ponudba 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Solaxy je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 310.82K. Obstoječa ponudba SOLAXY je --, skupna ponudba pa znaša 82999999899. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.63M.