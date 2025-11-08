Današnja cena kriptovalute Solaxy v živo je 0.0002294 USD. Tržna kapitalizacija SOLAXY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOLAXY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Solaxy v živo je 0.0002294 USD. Tržna kapitalizacija SOLAXY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOLAXY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Solaxy (SOLAXY) v živo je $ 0.0002294, s spremembo 5.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLAXY v USD je $ 0.0002294 na SOLAXY.
Kriptovaluta Solaxy je trenutno na #3412. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOLAXY. V zadnjih 24 urah se je SOLAXY trgovalo med $ 0.0002121 (najnižje) in $ 0.0002458 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001838649580592757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00058806293830282.
V kratkoročni uspešnosti se je SOLAXY premaknil -0.27% v zadnji uri in -17.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 310.82K.
Tržne informacije Solaxy (SOLAXY)
No.3412
--
----
$ 310.82K
$ 310.82K$ 310.82K
$ 23.63M
$ 23.63M$ 23.63M
--
----
102,999,999,899
102,999,999,899 102,999,999,899
82,999,999,899
82,999,999,899 82,999,999,899
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Solaxy je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 310.82K. Obstoječa ponudba SOLAXY je --, skupna ponudba pa znaša 82999999899. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.63M.
Zgodovina cene Solaxy, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0002121
$ 0.0002121$ 0.0002121
24H Nizka
$ 0.0002458
$ 0.0002458$ 0.0002458
24H Visoka
$ 0.0002121
$ 0.0002121$ 0.0002121
$ 0.0002458
$ 0.0002458$ 0.0002458
$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757$ 0.001838649580592757
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282
-0.27%
+5.56%
-17.04%
-17.04%
Zgodovina cen Solaxy (SOLAXY) v USD
Sledite spremembam cen Solaxy za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000012083
+5.56%
30 dni
$ -0.0001105
-32.51%
60 dni
$ -0.0000891
-27.98%
90 dni
$ -0.00033
-59.00%
Današnja sprememba cene Solaxy
Danes je SOLAXY zabeležil spremembo $ +0.000012083 (+5.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Solaxy
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001105 (-32.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Solaxy
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOLAXY spremenil za $ -0.0000891 (-27.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Solaxy
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00033 (-59.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Solaxy (SOLAXY) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Solaxy, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Solaxy?
Several key factors influence Solaxy (SOLAXY) prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Solaxy?
People want to know Solaxy (SOLAXY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.
Napoved cene za kriptovaluto Solaxy
Napoved cene Solaxy (SOLAXY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOLAXY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Solaxy (SOLAXY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Solaxy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Solaxy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOLAXY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Solaxy.
O Solaxy
SOLAXY is a digital asset operating on a decentralized platform designed to facilitate and streamline cross-chain transactions. It aims to provide a seamless and efficient solution for interoperability between different blockchain networks, thereby enhancing the overall functionality and utility of the blockchain ecosystem. SOLAXY operates on a consensus mechanism that ensures the security and integrity of transactions across multiple chains. Its primary use case is to enable swift and secure transactions between different blockchain networks, thereby reducing the complexity and time involved in cross-chain transactions. This makes SOLAXY a vital component in the broader context of blockchain interoperability and cross-chain communication.
SOLAXY is a digital asset operating on a decentralized platform designed to facilitate and streamline cross-chain transactions. It aims to provide a seamless and efficient solution for interoperability between different blockchain networks, thereby enhancing the overall functionality and utility of the blockchain ecosystem. SOLAXY operates on a consensus mechanism that ensures the security and integrity of transactions across multiple chains. Its primary use case is to enable swift and secure transactions between different blockchain networks, thereby reducing the complexity and time involved in cross-chain transactions. This makes SOLAXY a vital component in the broader context of blockchain interoperability and cross-chain communication.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Solaxy
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Solaxy? Nakup SOLAXY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Solaxy. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Solaxy (SOLAXY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Solaxy bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Solaxy
Z lastništvom kriptovalute Solaxy se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.
Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.
Solaxy Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Solaxy razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Solaxy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Solaxy.
Koliko je kriptovaluta Solaxy vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Solaxy je $ 0.0002294. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Solaxy še vedno dobra naložba?
Solaxy ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SOLAXY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Solaxy?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Solaxy v vrednosti $ 310.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Solaxy?
Cena kriptovalute SOLAXY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Solaxy v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SOLAXY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Solaxy?
Na ceno SOLAXY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,498.98
+1.68%
ETH
3,460.51
+4.94%
SOL
162.02
+4.25%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0939
+0.10%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SOLAXY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SOLAXY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Solaxy gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Solaxy letos rasla?
Cena kriptovalute Solaxy bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Solaxy (SOLAXY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:08 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Solaxy (SOLAXY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.