SLG.GAMES is a next-generation blockchain game infrastructure provider. It consists of an industry-grade SDK that simplifies blockchain integration, a publisher management dashboard, multiple blockchain-native modules, as well as security safeguards. SLG.GAMES aims to lower the technical threshold for developers, assist Web2 / traditional game studios in entering the space, and thereby enhance playability for gamers. The $SLG token serves as the governance token for SLG.GAMES.
Tokenomika SLG (SLG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SLG (SLG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SLG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SLG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SLG, raziščite ceno žetona SLG v živo!
