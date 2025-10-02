Tokenomika MyShell Token (SHELL)

Odkrijte ključne vpoglede v MyShell Token (SHELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:29:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MyShell Token (SHELL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MyShell Token (SHELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 35.76M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 303.83M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 117.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.88
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1060460064020276
Trenutna cena:
$ 0.1177
Informacije o MyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Uradna spletna stran:
https://myshell.ai/
Bela knjiga:
https://docs.myshell.ai
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

Tokenomika MyShell Token (SHELL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MyShell Token (SHELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHELL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHELL, raziščite ceno žetona SHELL v živo!

