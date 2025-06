SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Ime in priimekSHELL

UvrstitevNo.528

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)8.63%

Razpoložljivi obtok284,499,999.99999

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.2844%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.725643854765775,2025-02-13

Najnižja cena0.10827828287204228,2025-04-14

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

