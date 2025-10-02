Tokenomika SatoshiVM (SAVM)

Odkrijte ključne vpoglede v SatoshiVM (SAVM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:58:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SatoshiVM (SAVM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SatoshiVM (SAVM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 21.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 27.9
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.11278385710414529
Trenutna cena:
$ 0.1243
Informacije o SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

Uradna spletna stran:
https://www.satoshivm.io/
Bela knjiga:
https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12

Tokenomika SatoshiVM (SAVM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SatoshiVM (SAVM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SAVM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAVM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SAVM, raziščite ceno žetona SAVM v živo!

Kako kupiti SAVM

Želite v svoj portfelj dodati SatoshiVM (SAVM)? MEXC podpira različne načine nakupa SAVM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen SatoshiVM (SAVM)

Analiza zgodovine cen SAVM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SAVM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAVM? Naša stran za napovedovanje cen SAVM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

