Tokenomika Sauber FT (SAUBER)

Odkrijte ključne vpoglede v Sauber FT (SAUBER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:25:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Sauber FT (SAUBER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sauber FT (SAUBER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 533.51K
$ 533.51K
Skupna ponudba:
$ 10.00M
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.79M
$ 2.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.92M
$ 1.92M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.98
$ 1.98
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508
Trenutna cena:
$ 0.1915
$ 0.1915

Informacije o Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Uradna spletna stran:
https://www.socios.com
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF

Tokenomika Sauber FT (SAUBER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sauber FT (SAUBER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SAUBER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAUBER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SAUBER, raziščite ceno žetona SAUBER v živo!

Kako kupiti SAUBER

Želite v svoj portfelj dodati Sauber FT (SAUBER)? MEXC podpira različne načine nakupa SAUBER, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Sauber FT (SAUBER)

Analiza zgodovine cen SAUBER pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SAUBER

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAUBER? Naša stran za napovedovanje cen SAUBER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

