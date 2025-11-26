Tokenomika Sapien (SAPIEN)

Tokenomika Sapien (SAPIEN)

Odkrijte ključne vpoglede v Sapien (SAPIEN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:51:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Sapien (SAPIEN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sapien (SAPIEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 32.62M
$ 32.62M$ 32.62M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 130.49M
$ 130.49M$ 130.49M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145
Trenutna cena:
$ 0.13049
$ 0.13049$ 0.13049

Informacije o Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Uradna spletna stran:
https://www.sapien.io/
Bela knjiga:
https://docs.sapien.io/
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomika Sapien (SAPIEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sapien (SAPIEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SAPIEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAPIEN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SAPIEN, raziščite ceno žetona SAPIEN v živo!

Kako kupiti SAPIEN

Želite v svoj portfelj dodati Sapien (SAPIEN)? MEXC podpira različne načine nakupa SAPIEN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Sapien (SAPIEN)

Analiza zgodovine cen SAPIEN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SAPIEN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAPIEN? Naša stran za napovedovanje cen SAPIEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti