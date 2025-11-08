Današnja cena kriptovalute Sapien v živo je 0.23526 USD. Tržna kapitalizacija SAPIEN je 58,815,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SAPIEN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Sapien v živo je 0.23526 USD. Tržna kapitalizacija SAPIEN je 58,815,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SAPIEN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Sapien (SAPIEN) v živo je $ 0.23526, s spremembo 11.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAPIEN v USD je $ 0.23526 na SAPIEN.
Kriptovaluta Sapien je trenutno na #425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 58.82M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 250.00M SAPIEN. V zadnjih 24 urah se je SAPIEN trgovalo med $ 0.2224 (najnižje) in $ 0.30513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5501803108179243, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051122873927006145.
V kratkoročni uspešnosti se je SAPIEN premaknil -1.33% v zadnji uri in +41.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.86M.
Tržne informacije Sapien (SAPIEN)
No.425
$ 58.82M
$ 1.86M
$ 235.26M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Sapien je $ 58.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.86M. Obstoječa ponudba SAPIEN je 250.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 235.26M.
Zgodovina cene Sapien, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2224
24H Nizka
$ 0.30513
24H Visoka
$ 0.2224
$ 0.30513
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
-1.33%
-11.85%
+41.09%
+41.09%
Zgodovina cen Sapien (SAPIEN) v USD
Sledite spremembam cen Sapien za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.031626
-11.85%
30 dni
$ +0.08186
+53.36%
60 dni
$ +0.00836
+3.68%
90 dni
$ +0.19126
+434.68%
Današnja sprememba cene Sapien
Danes je SAPIEN zabeležil spremembo $ -0.031626 (-11.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Sapien
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.08186 (+53.36%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Sapien
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SAPIEN spremenil za $ +0.00836 (+3.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Sapien
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.19126 (+434.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Sapien (SAPIEN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Sapien, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Sapien?
Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Sapien?
People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Sapien
Napoved cene Sapien (SAPIEN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SAPIEN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sapien (SAPIEN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Sapien lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sapien v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SAPIEN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sapien.
O Sapien
SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Sapien
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Sapien? Nakup SAPIEN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Sapien. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Sapien (SAPIEN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 250.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Sapien bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Sapien
Z lastništvom kriptovalute Sapien se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.
Sapien Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Sapien razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Sapien rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sapien.
Koliko je kriptovaluta Sapien vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Sapien je $ 0.23526. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Sapien še vedno dobra naložba?
Sapien ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SAPIEN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Sapien?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Sapien v vrednosti $ 1.86M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Sapien?
Cena kriptovalute SAPIEN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Sapien v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SAPIEN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Sapien?
Na ceno SAPIEN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,479.87
+1.66%
ETH
3,459.89
+4.92%
SOL
161.99
+4.23%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.096
+0.30%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SAPIEN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SAPIEN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Sapien gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Sapien letos rasla?
Cena kriptovalute Sapien bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Sapien (SAPIEN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:11 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.