Današnja cena kriptovalute Sapien v živo je 0.23526 USD. Tržna kapitalizacija SAPIEN je 58,815,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SAPIEN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Sapien(SAPIEN)

Cena 1 SAPIEN v USD v živo:

$0.23526
-11.85%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:11 (UTC+8)

Današnja cena Sapien

Današnja cena kriptovalute Sapien (SAPIEN) v živo je $ 0.23526, s spremembo 11.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAPIEN v USD je $ 0.23526 na SAPIEN.

Kriptovaluta Sapien je trenutno na #425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 58.82M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 250.00M SAPIEN. V zadnjih 24 urah se je SAPIEN trgovalo med $ 0.2224 (najnižje) in $ 0.30513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5501803108179243, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051122873927006145.

V kratkoročni uspešnosti se je SAPIEN premaknil -1.33% v zadnji uri in +41.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.86M.

Tržne informacije Sapien (SAPIEN)

No.425

$ 58.82M
$ 1.86M
$ 235.26M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Sapien je $ 58.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.86M. Obstoječa ponudba SAPIEN je 250.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 235.26M.

Zgodovina cene Sapien, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2224
24H Nizka
$ 0.30513
24H Visoka

$ 0.2224
$ 0.30513
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
-1.33%

-11.85%

+41.09%

+41.09%

Zgodovina cen Sapien (SAPIEN) v USD

Sledite spremembam cen Sapien za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.031626-11.85%
30 dni$ +0.08186+53.36%
60 dni$ +0.00836+3.68%
90 dni$ +0.19126+434.68%
Današnja sprememba cene Sapien

Danes je SAPIEN zabeležil spremembo $ -0.031626 (-11.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Sapien

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.08186 (+53.36%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Sapien

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SAPIEN spremenil za $ +0.00836 (+3.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Sapien

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.19126 (+434.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Sapien (SAPIEN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Sapien.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Sapien

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Sapien, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Sapien?

Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SAPIEN's value.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Sapien social network drives token demand.

Token Utility: SAPIEN's use cases within the platform, including content monetization and governance voting, affect its value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects influences investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations impact all digital assets including SAPIEN.

Team Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply influence price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Sapien?

People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Sapien

Napoved cene Sapien (SAPIEN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SAPIEN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sapien (SAPIEN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Sapien lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sapien v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SAPIEN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sapien.

O Sapien

SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Sapien

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Sapien? Nakup SAPIEN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Sapien. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Sapien (SAPIEN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 250.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Sapien bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Sapien (SAPIEN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Sapien

Z lastništvom kriptovalute Sapien se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Sapien (SAPIEN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Sapien razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Sapien spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sapien

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sapien?
Če bi kriptovaluta Sapien rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sapien.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:11 (UTC+8)

$0.23526
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

