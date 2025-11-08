Današnja cena Sapien

Današnja cena kriptovalute Sapien (SAPIEN) v živo je $ 0.23526, s spremembo 11.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAPIEN v USD je $ 0.23526 na SAPIEN.

Kriptovaluta Sapien je trenutno na #425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 58.82M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 250.00M SAPIEN. V zadnjih 24 urah se je SAPIEN trgovalo med $ 0.2224 (najnižje) in $ 0.30513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5501803108179243, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051122873927006145.

V kratkoročni uspešnosti se je SAPIEN premaknil -1.33% v zadnji uri in +41.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.86M.

Tržne informacije Sapien (SAPIEN)

Uvrstitev No.425 Tržna kapitalizacija $ 58.82M$ 58.82M $ 58.82M Volumen (24H) $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.26M$ 235.26M $ 235.26M Zaloga v obtoku 250.00M 250.00M 250.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 25.00% Javna veriga blokov BASE

