Odkrijte ključne vpoglede v Ready to Fight (RTF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ready to Fight (RTF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RTF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Ready to Fight (RTF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti RTF Želite v svoj portfelj dodati Ready to Fight (RTF)? MEXC podpira različne načine nakupa RTF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti RTF na MEXC!

Zgodovina cen Ready to Fight (RTF) Analiza zgodovine cen RTF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen RTF zdaj!