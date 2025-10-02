Tokenomika Ready to Fight (RTF)

Informacije o Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Uradna spletna stran:
https://rtfight.com/
Bela knjiga:
https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4

Tokenomika Ready to Fight (RTF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ready to Fight (RTF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RTF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RTF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RTF, raziščite ceno žetona RTF v živo!

Kako kupiti RTF

Želite v svoj portfelj dodati Ready to Fight (RTF)? MEXC podpira različne načine nakupa RTF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Ready to Fight (RTF)

Analiza zgodovine cen RTF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RTF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RTF? Naša stran za napovedovanje cen RTF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

