Odkrijte ključne vpoglede v ROGIN.AI (ROG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ROGIN.AI (ROG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ROG, raziščite ceno žetona ROG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ROG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ROGIN.AI (ROG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ROG? Naša stran za napovedovanje cen ROG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen ROG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati ROGIN.AI (ROG)? MEXC podpira različne načine nakupa ROG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.