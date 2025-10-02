Tokenomika Reality Metaverse (RMV)

Tokenomika in analiza cen Reality Metaverse (RMV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Reality Metaverse (RMV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 864.63K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 249.89M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.46M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.11
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001912759135737554
Trenutna cena:
$ 0.00346
Informacije o Reality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Uradna spletna stran:
http://realitymeta.io/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Tokenomika Reality Metaverse (RMV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Reality Metaverse (RMV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RMV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RMV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RMV, raziščite ceno žetona RMV v živo!

