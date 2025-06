RMV

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Ime in priimekRMV

UvrstitevNo.2143

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok249,893,123

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.09872345441372067,2024-03-15

Najnižja cena0.001912759135737554,2025-03-13

Javna veriga blokovMATIC

