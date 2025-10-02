Tokenomika QuantixAI (QAI)

Tokenomika QuantixAI (QAI)

Odkrijte ključne vpoglede v QuantixAI (QAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:14:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen QuantixAI (QAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za QuantixAI (QAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 77.12M
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 804.46K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 958.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 149.09
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 2.109046466218064
Trenutna cena:
$ 95.87
Informacije o QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

Uradna spletna stran:
https://quantixai.io/
Bela knjiga:
https://quantixai.io/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

Tokenomika QuantixAI (QAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike QuantixAI (QAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov QAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QAI, raziščite ceno žetona QAI v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti