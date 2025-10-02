Tokenomika PLAYZAP (PZP)

Tokenomika PLAYZAP (PZP)

Odkrijte ključne vpoglede v PLAYZAP (PZP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen PLAYZAP (PZP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PLAYZAP (PZP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 761.45K
$ 761.45K$ 761.45K
Skupna ponudba:
$ 144.90M
$ 144.90M$ 144.90M
Razpoložljivi obtok:
$ 85.85M
$ 85.85M$ 85.85M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.005804200578816588
$ 0.005804200578816588$ 0.005804200578816588
Trenutna cena:
$ 0.00887
$ 0.00887$ 0.00887

Informacije o PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Uradna spletna stran:
https://www.playzap.games/
Bela knjiga:
https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb

Tokenomika PLAYZAP (PZP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PLAYZAP (PZP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PZP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PZP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PZP, raziščite ceno žetona PZP v živo!

