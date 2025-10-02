Tokenomika Plastichero (PTH)

Tokenomika Plastichero (PTH)

Odkrijte ključne vpoglede v Plastichero (PTH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Plastichero (PTH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Plastichero (PTH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 994.23M
$ 994.23M$ 994.23M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.08M
$ 41.08M$ 41.08M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.026268953081945042
$ 0.026268953081945042$ 0.026268953081945042
Trenutna cena:
$ 0.04132
$ 0.04132$ 0.04132

Informacije o Plastichero (PTH)

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Uradna spletna stran:
https://www.plasticherocoin.com/
Bela knjiga:
https://www.plasticherocoin.com/Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8ab98330473101309db94b625f9997366a518223

Tokenomika Plastichero (PTH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Plastichero (PTH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PTH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PTH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PTH, raziščite ceno žetona PTH v živo!

Kako kupiti PTH

Želite v svoj portfelj dodati Plastichero (PTH)? MEXC podpira različne načine nakupa PTH, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Plastichero (PTH)

Analiza zgodovine cen PTH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PTH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PTH? Naša stran za napovedovanje cen PTH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

