Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB)

Odkrijte ključne vpoglede v Portal To Bitcoin (PTB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:49:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Portal To Bitcoin (PTB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Portal To Bitcoin (PTB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.61M
$ 15.61M
Skupna ponudba:
$ 5.26B
$ 5.26B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.86B
$ 1.86B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 70.48M
$ 70.48M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.08336
$ 0.08336
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.008474535675529618
$ 0.008474535675529618
Trenutna cena:
$ 0.00839
$ 0.00839

Informacije o Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Uradna spletna stran:
https://www.portaltobitcoin.com
Bela knjiga:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Portal To Bitcoin (PTB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PTB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PTB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PTB, raziščite ceno žetona PTB v živo!

Kako kupiti PTB

Želite v svoj portfelj dodati Portal To Bitcoin (PTB)? MEXC podpira različne načine nakupa PTB, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Portal To Bitcoin (PTB)

Analiza zgodovine cen PTB pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PTB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PTB? Naša stran za napovedovanje cen PTB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

