Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin v živo je 0.02881 USD. Tržna kapitalizacija PTB je 50,241,049.59195819653 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PTB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin v živo je 0.02881 USD. Tržna kapitalizacija PTB je 50,241,049.59195819653 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PTB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB) v živo je $ 0.02881, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PTB v USD je $ 0.02881 na PTB.
Kriptovaluta Portal To Bitcoin je trenutno na #481. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.74B PTB. V zadnjih 24 urah se je PTB trgovalo med $ 0.02805 (najnižje) in $ 0.03071 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08213221598557312, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02361778534168146.
V kratkoročni uspešnosti se je PTB premaknil -3.00% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.44M.
Tržne informacije Portal To Bitcoin (PTB)
No.481
$ 50.24M
$ 1.44M
$ 242.00M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.76%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Portal To Bitcoin je $ 50.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.44M. Obstoječa ponudba PTB je 1.74B, skupna ponudba pa znaša 5258400000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 242.00M.
Zgodovina cene Portal To Bitcoin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02805
24H Nizka
$ 0.03071
24H Visoka
$ 0.02805
$ 0.03071
$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
-3.00%
+0.13%
-4.16%
-4.16%
Zgodovina cen Portal To Bitcoin (PTB) v USD
Sledite spremembam cen Portal To Bitcoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000374
+0.13%
30 dni
$ -0.02089
-42.04%
60 dni
$ -0.03249
-53.01%
90 dni
$ +0.01881
+188.10%
Današnja sprememba cene Portal To Bitcoin
Danes je PTB zabeležil spremembo $ +0.0000374 (+0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02089 (-42.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PTB spremenil za $ -0.03249 (-53.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01881 (+188.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Portal To Bitcoin (PTB) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Portal To Bitcoin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Portal To Bitcoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Portal To Bitcoin?
Portal To Bitcoin (PTB) prices are influenced by several key factors:
1. Bitcoin correlation - As a Bitcoin-related token, PTB often moves with BTC price trends 2. Market sentiment - Overall crypto market mood affects investor demand 3. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 4. Supply and demand dynamics - Token scarcity versus buying pressure 5. Project development - Updates, partnerships, and roadmap progress 6. Regulatory news - Government policies on crypto can impact prices 7. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility 8. Community engagement - Active user base and social media presence
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin?
People want to know Portal To Bitcoin (PTB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively and assess market sentiment.
Napoved cene za kriptovaluto Portal To Bitcoin
Napoved cene Portal To Bitcoin (PTB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PTB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Portal To Bitcoin (PTB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Portal To Bitcoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Portal To Bitcoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PTB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Portal To Bitcoin.
O Portal To Bitcoin
PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Portal To Bitcoin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Portal To Bitcoin? Nakup PTB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Portal To Bitcoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.74B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Portal To Bitcoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Portal To Bitcoin
Z lastništvom kriptovalute Portal To Bitcoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Portal To Bitcoin (PTB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
Portal To Bitcoin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Portal To Bitcoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Portal To Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Portal To Bitcoin?
Če bi kriptovaluta Portal To Bitcoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Portal To Bitcoin.
Koliko je kriptovaluta Portal To Bitcoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin je $ 0.02881. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Portal To Bitcoin še vedno dobra naložba?
Portal To Bitcoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PTB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Portal To Bitcoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Portal To Bitcoin v vrednosti $ 1.44M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Portal To Bitcoin?
Cena kriptovalute PTB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Portal To Bitcoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PTB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Portal To Bitcoin?
Na ceno PTB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,469.48
+1.65%
ETH
3,458.53
+4.88%
SOL
161.88
+4.16%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.102
+0.85%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PTB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PTB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Portal To Bitcoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Portal To Bitcoin letos rasla?
Cena kriptovalute Portal To Bitcoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:36 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.