Današnja cena Portal To Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB) v živo je $ 0.02881, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PTB v USD je $ 0.02881 na PTB.

Kriptovaluta Portal To Bitcoin je trenutno na #481. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.74B PTB. V zadnjih 24 urah se je PTB trgovalo med $ 0.02805 (najnižje) in $ 0.03071 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08213221598557312, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02361778534168146.

V kratkoročni uspešnosti se je PTB premaknil -3.00% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.44M.

Tržne informacije Portal To Bitcoin (PTB)

Uvrstitev No.481 Tržna kapitalizacija $ 50.24M$ 50.24M $ 50.24M Volumen (24H) $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 242.00M$ 242.00M $ 242.00M Zaloga v obtoku 1.74B 1.74B 1.74B Največja ponudba 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Skupna ponudba 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Hitrost kroženja 20.76% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Portal To Bitcoin je $ 50.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.44M. Obstoječa ponudba PTB je 1.74B, skupna ponudba pa znaša 5258400000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 242.00M.