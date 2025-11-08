BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin v živo je 0.02881 USD. Tržna kapitalizacija PTB je 50,241,049.59195819653 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PTB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin v živo je 0.02881 USD. Tržna kapitalizacija PTB je 50,241,049.59195819653 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PTB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Portal To Bitcoin(PTB)

Cena 1 PTB v USD v živo:

$0.02881
+0.13%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:36 (UTC+8)

Današnja cena Portal To Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB) v živo je $ 0.02881, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PTB v USD je $ 0.02881 na PTB.

Kriptovaluta Portal To Bitcoin je trenutno na #481. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.74B PTB. V zadnjih 24 urah se je PTB trgovalo med $ 0.02805 (najnižje) in $ 0.03071 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08213221598557312, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02361778534168146.

V kratkoročni uspešnosti se je PTB premaknil -3.00% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.44M.

Tržne informacije Portal To Bitcoin (PTB)

No.481

$ 50.24M
$ 1.44M
$ 242.00M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.76%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Portal To Bitcoin je $ 50.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.44M. Obstoječa ponudba PTB je 1.74B, skupna ponudba pa znaša 5258400000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 242.00M.

Zgodovina cene Portal To Bitcoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02805
24H Nizka
$ 0.03071
24H Visoka

$ 0.02805
$ 0.03071
$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
-3.00%

+0.13%

-4.16%

-4.16%

Zgodovina cen Portal To Bitcoin (PTB) v USD

Sledite spremembam cen Portal To Bitcoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000374+0.13%
30 dni$ -0.02089-42.04%
60 dni$ -0.03249-53.01%
90 dni$ +0.01881+188.10%
Današnja sprememba cene Portal To Bitcoin

Danes je PTB zabeležil spremembo $ +0.0000374 (+0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02089 (-42.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PTB spremenil za $ -0.03249 (-53.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Portal To Bitcoin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01881 (+188.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Portal To Bitcoin (PTB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Portal To Bitcoin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Portal To Bitcoin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Portal To Bitcoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Portal To Bitcoin?

Portal To Bitcoin (PTB) prices are influenced by several key factors:

1. Bitcoin correlation - As a Bitcoin-related token, PTB often moves with BTC price trends
2. Market sentiment - Overall crypto market mood affects investor demand
3. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements
4. Supply and demand dynamics - Token scarcity versus buying pressure
5. Project development - Updates, partnerships, and roadmap progress
6. Regulatory news - Government policies on crypto can impact prices
7. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility
8. Community engagement - Active user base and social media presence

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Portal To Bitcoin?

People want to know Portal To Bitcoin (PTB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively and assess market sentiment.

Napoved cene za kriptovaluto Portal To Bitcoin

Napoved cene Portal To Bitcoin (PTB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PTB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Portal To Bitcoin (PTB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Portal To Bitcoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Portal To Bitcoin

PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Portal To Bitcoin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Portal To Bitcoin? Nakup PTB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Portal To Bitcoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Portal To Bitcoin (PTB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.74B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Portal To Bitcoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj je Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Portal To Bitcoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Portal To Bitcoin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Portal To Bitcoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Portal To Bitcoin?
Če bi kriptovaluta Portal To Bitcoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Portal To Bitcoin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:36 (UTC+8)

