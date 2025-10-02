Tokenomika Plume Network (PLUME)

Odkrijte ključne vpoglede v Plume Network (PLUME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:10:23 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Plume Network (PLUME)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Plume Network (PLUME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 297.42M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.03B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 980.10M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.24793
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.07596247895192497
Trenutna cena:
$ 0.09801
Informacije o Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Uradna spletna stran:
https://plume.org
Bela knjiga:
https://docs.plume.org/plume
Raziskovalec blokov:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Tokenomika Plume Network (PLUME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Plume Network (PLUME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PLUME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLUME.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PLUME, raziščite ceno žetona PLUME v živo!

Zgodovina cen Plume Network (PLUME)

Analiza zgodovine cen PLUME pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PLUME

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLUME? Naša stran za napovedovanje cen PLUME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

