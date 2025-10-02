Tokenomika Pell Network (PELL)

Odkrijte ključne vpoglede v Pell Network (PELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Pell Network (PELL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pell Network (PELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Uradna spletna stran:
https://pell.network/
Bela knjiga:
https://pell.gitbook.io/pell-network-docs
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63

Tokenomika Pell Network (PELL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pell Network (PELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PELL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PELL, raziščite ceno žetona PELL v živo!

Kako kupiti PELL

Želite v svoj portfelj dodati Pell Network (PELL)? MEXC podpira različne načine nakupa PELL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Pell Network (PELL)

Analiza zgodovine cen PELL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PELL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PELL? Naša stran za napovedovanje cen PELL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

