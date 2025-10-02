Tokenomika Octo Gaming (OTK)

Tokenomika Octo Gaming (OTK)

Odkrijte ključne vpoglede v Octo Gaming (OTK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Octo Gaming (OTK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Octo Gaming (OTK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Skupna ponudba:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Razpoložljivi obtok:
$ 489.53M
$ 489.53M$ 489.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999
Trenutna cena:
$ 0.002715
$ 0.002715$ 0.002715

Informacije o Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Uradna spletna stran:
https://octo-gaming.com/
Bela knjiga:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Tokenomika Octo Gaming (OTK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Octo Gaming (OTK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OTK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OTK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OTK, raziščite ceno žetona OTK v živo!

Kako kupiti OTK

Želite v svoj portfelj dodati Octo Gaming (OTK)? MEXC podpira različne načine nakupa OTK, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Octo Gaming (OTK)

Analiza zgodovine cen OTK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene OTK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OTK? Naša stran za napovedovanje cen OTK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

