Tokenomika Oraichain (ORAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Oraichain (ORAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:04:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Oraichain (ORAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Oraichain (ORAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 30.59M
Skupna ponudba:
$ 18.01M
Razpoložljivi obtok:
$ 13.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 43.77M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 17.43
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.9138843220735346
Trenutna cena:
$ 2.213
Informacije o Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Uradna spletna stran:
https://orai.io/
Bela knjiga:
https://docs.orai.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Tokenomika Oraichain (ORAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Oraichain (ORAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ORAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ORAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ORAI, raziščite ceno žetona ORAI v živo!

