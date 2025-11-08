BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute OpenGPU v živo je 0.000000008782 USD. Tržna kapitalizacija OPENGPU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENGPU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena OpenGPU(OPENGPU)

$0.000000008779
+0.53%1D
OpenGPU (OPENGPU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:43 (UTC+8)

Današnja cena OpenGPU

Današnja cena kriptovalute OpenGPU (OPENGPU) v živo je $ 0.000000008782, s spremembo 0.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENGPU v USD je $ 0.000000008782 na OPENGPU.

Kriptovaluta OpenGPU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPENGPU. V zadnjih 24 urah se je OPENGPU trgovalo med $ 0.000000008646 (najnižje) in $ 0.000000008799 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OPENGPU premaknil +1.24% v zadnji uri in +1.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.

Tržne informacije OpenGPU (OPENGPU)

$ 53.97K
$ 87.82
10,000,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija OpenGPU je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba OPENGPU je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 87.82.

Zgodovina cene OpenGPU, USD

Zgodovina cen OpenGPU (OPENGPU) v USD

Sledite spremembam cen OpenGPU za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000004628+0.53%
30 dni$ -0.000000002338-21.03%
60 dni$ -0.000000014148-61.71%
90 dni$ -0.000000094218-91.48%
Današnja sprememba cene OpenGPU

Danes je OPENGPU zabeležil spremembo $ +0.00000000004628 (+0.53%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OpenGPU

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000002338 (-21.03%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OpenGPU

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPENGPU spremenil za $ -0.000000014148 (-61.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OpenGPU

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000094218 (-91.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenGPU (OPENGPU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OpenGPU.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenGPU

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenGPU, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenGPU?

OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.

Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence OPENGPU pricing.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.

Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenGPU?

People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto OpenGPU

Napoved cene OpenGPU (OPENGPU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPENGPU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenGPU (OPENGPU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OpenGPU lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenGPU v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OPENGPU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenGPU.

O OpenGPU

OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenGPU

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenGPU? Nakup OPENGPU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenGPU. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenGPU (OPENGPU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenGPU bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenGPU

Z lastništvom kriptovalute OpenGPU se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup OpenGPU (OPENGPU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je OpenGPU (OPENGPU)

OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.

OpenGPU Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OpenGPU razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenGPU

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenGPU?
Če bi kriptovaluta OpenGPU rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenGPU.
Pomembne panožne novosti OpenGPU (OPENGPU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

