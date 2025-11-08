Današnja cena OpenGPU

Današnja cena kriptovalute OpenGPU (OPENGPU) v živo je $ 0.000000008782, s spremembo 0.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENGPU v USD je $ 0.000000008782 na OPENGPU.

Kriptovaluta OpenGPU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPENGPU. V zadnjih 24 urah se je OPENGPU trgovalo med $ 0.000000008646 (najnižje) in $ 0.000000008799 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je OPENGPU premaknil +1.24% v zadnji uri in +1.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.

Tržne informacije OpenGPU (OPENGPU)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 87.82$ 87.82 $ 87.82 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija OpenGPU je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba OPENGPU je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 87.82.