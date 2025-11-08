Današnja cena kriptovalute OpenGPU v živo je 0.000000008782 USD. Tržna kapitalizacija OPENGPU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENGPU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OpenGPU v živo je 0.000000008782 USD. Tržna kapitalizacija OPENGPU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENGPU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta OpenGPU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- OPENGPU. V zadnjih 24 urah se je OPENGPU trgovalo med $ 0.000000008646 (najnižje) in $ 0.000000008799 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je OPENGPU premaknil +1.24% v zadnji uri in +1.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.
Tržne informacije OpenGPU (OPENGPU)
$ 53.97K
$ 87.82
--
10,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija OpenGPU je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba OPENGPU je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 87.82.
Zgodovina cene OpenGPU, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000008646
24H Nizka
$ 0.000000008799
24H Visoka
$ 0.000000008646
$ 0.000000008799
--
--
+1.24%
+0.53%
+1.80%
+1.80%
Zgodovina cen OpenGPU (OPENGPU) v USD
Sledite spremembam cen OpenGPU za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000004628
+0.53%
30 dni
$ -0.000000002338
-21.03%
60 dni
$ -0.000000014148
-61.71%
90 dni
$ -0.000000094218
-91.48%
Današnja sprememba cene OpenGPU
Danes je OPENGPU zabeležil spremembo $ +0.00000000004628 (+0.53%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OpenGPU
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000002338 (-21.03%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OpenGPU
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPENGPU spremenil za $ -0.000000014148 (-61.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OpenGPU
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000094218 (-91.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenGPU (OPENGPU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenGPU
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenGPU, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenGPU?
OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.
Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.
Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenGPU?
People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto OpenGPU
Napoved cene OpenGPU (OPENGPU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPENGPU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenGPU (OPENGPU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OpenGPU lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenGPU v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OPENGPU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenGPU.
O OpenGPU
OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenGPU
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenGPU? Nakup OPENGPU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenGPU. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenGPU (OPENGPU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenGPU bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenGPU
Z lastništvom kriptovalute OpenGPU se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenGPU?
Če bi kriptovaluta OpenGPU rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenGPU.
Koliko je kriptovaluta OpenGPU vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OpenGPU je $ 0.000000008782. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OpenGPU še vedno dobra naložba?
OpenGPU ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OPENGPU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OpenGPU?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OpenGPU v vrednosti $ 53.97K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OpenGPU?
Cena kriptovalute OPENGPU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OpenGPU v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OPENGPU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OpenGPU?
Na ceno OPENGPU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,475.99
+1.66%
ETH
3,458.34
+4.87%
SOL
161.91
+4.18%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OPENGPU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OPENGPU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OpenGPU gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OpenGPU letos rasla?
Cena kriptovalute OpenGPU bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OpenGPU (OPENGPU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:43 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.