Današnja cena kriptovalute Nullora (NULLORA) v živo je $ 0.0000001084, s spremembo 1.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NULLORA v USD je $ 0.0000001084 na NULLORA.
Kriptovaluta Nullora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NULLORA. V zadnjih 24 urah se je NULLORA trgovalo med $ 0.0000000985 (najnižje) in $ 0.0000001254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je NULLORA premaknil -5.66% v zadnji uri in +10.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 161.81K.
Tržne informacije Nullora (NULLORA)
$ 161.81K
$ 161.81K
$ 2.17K
$ 2.17K
20,000,000,000
20,000,000,000
OP
Trenutna tržna kapitalizacija Nullora je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 161.81K. Obstoječa ponudba NULLORA je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.17K.
Zgodovina cene Nullora, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000985
$ 0.0000000985
24H Nizka
$ 0.0000001254
$ 0.0000001254
24H Visoka
$ 0.0000000985
$ 0.0000000985
$ 0.0000001254
$ 0.0000001254
-5.66%
-1.90%
+10.16%
+10.16%
Zgodovina cen Nullora (NULLORA) v USD
Sledite spremembam cen Nullora za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000002099
-1.90%
30 dni
$ +0.0000000604
+125.83%
60 dni
$ -0.0001188916
-99.91%
90 dni
$ -0.0009998916
-99.99%
Današnja sprememba cene Nullora
Danes je NULLORA zabeležil spremembo $ -0.000000002099 (-1.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Nullora
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000000604 (+125.83%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Nullora
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NULLORA spremenil za $ -0.0001188916 (-99.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Nullora
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009998916 (-99.99%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Nullora (NULLORA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Nullora
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Nullora, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Nullora?
Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Nullora?
People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.
Napoved cene za kriptovaluto Nullora
Napoved cene Nullora (NULLORA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NULLORA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nullora (NULLORA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Nullora lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nullora v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NULLORA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nullora.
O Nullora
NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Nullora
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Nullora? Nakup NULLORA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Nullora. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Nullora (NULLORA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Nullora bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Nullora
Z lastništvom kriptovalute Nullora se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.
Nullora Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Nullora razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nullora?
Če bi kriptovaluta Nullora rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nullora.
Koliko je kriptovaluta Nullora vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Nullora je $ 0.0000001084. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Nullora še vedno dobra naložba?
Nullora ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NULLORA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Nullora?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Nullora v vrednosti $ 161.81K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Nullora?
Cena kriptovalute NULLORA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Nullora v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NULLORA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Nullora?
Na ceno NULLORA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,347.59
+1.53%
ETH
3,439.95
+4.32%
SOL
160.99
+3.59%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.095
+0.21%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NULLORA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NULLORA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Nullora gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Nullora letos rasla?
Cena kriptovalute Nullora bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Nullora (NULLORA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:30 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.