Današnja cena kriptovalute Nullora v živo je 0.0000001084 USD. Tržna kapitalizacija NULLORA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NULLORA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Nullora(NULLORA)

Cena 1 NULLORA v USD v živo:

$0.0000001084
-1.90%1D
Nullora (NULLORA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:30 (UTC+8)

Današnja cena Nullora

Današnja cena kriptovalute Nullora (NULLORA) v živo je $ 0.0000001084, s spremembo 1.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NULLORA v USD je $ 0.0000001084 na NULLORA.

Kriptovaluta Nullora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NULLORA. V zadnjih 24 urah se je NULLORA trgovalo med $ 0.0000000985 (najnižje) in $ 0.0000001254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NULLORA premaknil -5.66% v zadnji uri in +10.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 161.81K.

Tržne informacije Nullora (NULLORA)

--
$ 161.81K
$ 2.17K
--
20,000,000,000
OP

Trenutna tržna kapitalizacija Nullora je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 161.81K. Obstoječa ponudba NULLORA je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.17K.

Zgodovina cene Nullora, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000985
24H Nizka
$ 0.0000001254
24H Visoka

$ 0.0000000985
$ 0.0000001254
--
--
-5.66%

-1.90%

+10.16%

+10.16%

Zgodovina cen Nullora (NULLORA) v USD

Sledite spremembam cen Nullora za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000002099-1.90%
30 dni$ +0.0000000604+125.83%
60 dni$ -0.0001188916-99.91%
90 dni$ -0.0009998916-99.99%
Današnja sprememba cene Nullora

Danes je NULLORA zabeležil spremembo $ -0.000000002099 (-1.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Nullora

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000000604 (+125.83%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Nullora

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NULLORA spremenil za $ -0.0001188916 (-99.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Nullora

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009998916 (-99.99%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Nullora (NULLORA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Nullora.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Nullora

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Nullora, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Nullora?

Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NULLORA's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.

Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Nullora?

People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.

Napoved cene za kriptovaluto Nullora

Napoved cene Nullora (NULLORA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NULLORA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nullora (NULLORA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Nullora lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nullora v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NULLORA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nullora.

O Nullora

NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Nullora

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Nullora? Nakup NULLORA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Nullora. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Nullora (NULLORA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Nullora bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Nullora (NULLORA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Nullora

Z lastništvom kriptovalute Nullora se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Nullora (NULLORA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Nullora Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Nullora razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Nullora spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nullora

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nullora?
Če bi kriptovaluta Nullora rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nullora.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:06:30 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Nullora (NULLORA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

