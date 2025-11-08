Današnja cena Nullora

Današnja cena kriptovalute Nullora (NULLORA) v živo je $ 0.0000001084, s spremembo 1.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NULLORA v USD je $ 0.0000001084 na NULLORA.

Kriptovaluta Nullora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NULLORA. V zadnjih 24 urah se je NULLORA trgovalo med $ 0.0000000985 (najnižje) in $ 0.0000001254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NULLORA premaknil -5.66% v zadnji uri in +10.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 161.81K.

Tržne informacije Nullora (NULLORA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 161.81K$ 161.81K $ 161.81K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Javna veriga blokov OP

Trenutna tržna kapitalizacija Nullora je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 161.81K. Obstoječa ponudba NULLORA je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.17K.