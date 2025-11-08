Današnja cena kriptovalute PlaysOut v živo je 0.02314 USD. Tržna kapitalizacija PLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PlaysOut v živo je 0.02314 USD. Tržna kapitalizacija PLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PlaysOut (PLAY) v živo je $ 0.02314, s spremembo 3.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLAY v USD je $ 0.02314 na PLAY.
Kriptovaluta PlaysOut je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PLAY. V zadnjih 24 urah se je PLAY trgovalo med $ 0.02136 (najnižje) in $ 0.02437 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PLAY premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 193.80K.
Tržne informacije PlaysOut (PLAY)
$ 193.80K
$ 115.70M
5,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija PlaysOut je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 193.80K. Obstoječa ponudba PLAY je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.70M.
Zgodovina cene PlaysOut, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
+3.02%
-8.25%
-8.25%
Zgodovina cen PlaysOut (PLAY) v USD
Sledite spremembam cen PlaysOut za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0006786
+3.02%
30 dni
$ -0.02541
-52.34%
60 dni
$ -0.0236
-50.50%
90 dni
$ -0.02735
-54.17%
Današnja sprememba cene PlaysOut
Danes je PLAY zabeležil spremembo $ +0.0006786 (+3.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PlaysOut
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02541 (-52.34%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PlaysOut
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PLAY spremenil za $ -0.0236 (-50.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PlaysOut
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02735 (-54.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PlaysOut (PLAY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PlaysOut
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PlaysOut, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PlaysOut?
Several key factors influence PlaysOut (PLAY) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PLAY pricing.
Platform Adoption: User growth, gaming activity, and ecosystem development drive demand for PLAY tokens.
Utility Demand: Token usage for in-game purchases, rewards, and platform features affects price dynamics.
Partnerships: Gaming collaborations and strategic alliances can boost token value and market perception.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence and token accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PlaysOut?
People want to know PlaysOut (PLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto PlaysOut
Napoved cene PlaysOut (PLAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PLAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PlaysOut (PLAY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PlaysOut lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PlaysOut v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PLAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PlaysOut.
O PlaysOut
PLAY (PLAY) is a utility token that operates on the Ethereum blockchain, primarily used within the gaming industry. As a decentralized digital asset, PLAY aims to incentivize and reward users for their engagement and participation in various online games and platforms. It is designed to create a more interactive and rewarding gaming experience, allowing users to earn tokens that can be used within the gaming ecosystem. The token operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism and its supply and issuance model is broadly known. PLAY's typical uses include in-game purchases, access to exclusive content, and as a reward for participation in gaming tournaments and events.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PlaysOut
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PlaysOut? Nakup PLAY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PlaysOut. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PlaysOut (PLAY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PlaysOut bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PlaysOut
Z lastništvom kriptovalute PlaysOut se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.
PlaysOut Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PlaysOut razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PlaysOut
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PlaysOut?
Če bi kriptovaluta PlaysOut rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PlaysOut.
Koliko je kriptovaluta PlaysOut vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PlaysOut je $ 0.02314. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PlaysOut še vedno dobra naložba?
PlaysOut ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PLAY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PlaysOut?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PlaysOut v vrednosti $ 193.80K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PlaysOut?
Cena kriptovalute PLAY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PlaysOut v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PLAY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PlaysOut?
Na ceno PLAY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,370.52
+1.55%
ETH
3,441.18
+4.35%
SOL
161.07
+3.64%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1062
+1.23%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PLAY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PLAY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PlaysOut gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PlaysOut letos rasla?
Cena kriptovalute PlaysOut bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PlaysOut (PLAY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:48 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.