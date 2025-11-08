Današnja cena PlaysOut

Današnja cena kriptovalute PlaysOut (PLAY) v živo je $ 0.02314, s spremembo 3.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLAY v USD je $ 0.02314 na PLAY.

Kriptovaluta PlaysOut je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PLAY. V zadnjih 24 urah se je PLAY trgovalo med $ 0.02136 (najnižje) in $ 0.02437 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PLAY premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 193.80K.

Tržne informacije PlaysOut (PLAY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 193.80K$ 193.80K $ 193.80K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 115.70M$ 115.70M $ 115.70M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija PlaysOut je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 193.80K. Obstoječa ponudba PLAY je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.70M.