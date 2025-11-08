BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute PlaysOut v živo je 0.02314 USD. Tržna kapitalizacija PLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PlaysOut v živo je 0.02314 USD. Tržna kapitalizacija PLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PLAY

Informacije o ceni PLAY

Kaj je PLAY

Uradna spletna stran PLAY

Tokenomika PLAY

Napoved cen PLAY

Zgodovina PLAY

PLAY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PLAY v fiat

Spot PLAY

Terminske pogodbe PLAY USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

PlaysOut Logotip

Cena PlaysOut(PLAY)

Cena 1 PLAY v USD v živo:

$0.02315
$0.02315$0.02315
+3.02%1D
USD
PlaysOut (PLAY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:48 (UTC+8)

Današnja cena PlaysOut

Današnja cena kriptovalute PlaysOut (PLAY) v živo je $ 0.02314, s spremembo 3.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLAY v USD je $ 0.02314 na PLAY.

Kriptovaluta PlaysOut je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PLAY. V zadnjih 24 urah se je PLAY trgovalo med $ 0.02136 (najnižje) in $ 0.02437 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PLAY premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 193.80K.

Tržne informacije PlaysOut (PLAY)

--
----

$ 193.80K
$ 193.80K$ 193.80K

$ 115.70M
$ 115.70M$ 115.70M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija PlaysOut je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 193.80K. Obstoječa ponudba PLAY je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.70M.

Zgodovina cene PlaysOut, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02136
$ 0.02136$ 0.02136
24H Nizka
$ 0.02437
$ 0.02437$ 0.02437
24H Visoka

$ 0.02136
$ 0.02136$ 0.02136

$ 0.02437
$ 0.02437$ 0.02437

--
----

--
----

0.00%

+3.02%

-8.25%

-8.25%

Zgodovina cen PlaysOut (PLAY) v USD

Sledite spremembam cen PlaysOut za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0006786+3.02%
30 dni$ -0.02541-52.34%
60 dni$ -0.0236-50.50%
90 dni$ -0.02735-54.17%
Današnja sprememba cene PlaysOut

Danes je PLAY zabeležil spremembo $ +0.0006786 (+3.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PlaysOut

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02541 (-52.34%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PlaysOut

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PLAY spremenil za $ -0.0236 (-50.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PlaysOut

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02735 (-54.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PlaysOut (PLAY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PlaysOut.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PlaysOut

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PlaysOut, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PlaysOut?

Several key factors influence PlaysOut (PLAY) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PLAY pricing.

Platform Adoption: User growth, gaming activity, and ecosystem development drive demand for PLAY tokens.

Utility Demand: Token usage for in-game purchases, rewards, and platform features affects price dynamics.

Supply Mechanics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms influence circulating supply.

Partnerships: Gaming collaborations and strategic alliances can boost token value and market perception.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence and token accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PlaysOut?

People want to know PlaysOut (PLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto PlaysOut

Napoved cene PlaysOut (PLAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PLAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PlaysOut (PLAY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PlaysOut lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PlaysOut v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PLAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PlaysOut.

O PlaysOut

PLAY (PLAY) is a utility token that operates on the Ethereum blockchain, primarily used within the gaming industry. As a decentralized digital asset, PLAY aims to incentivize and reward users for their engagement and participation in various online games and platforms. It is designed to create a more interactive and rewarding gaming experience, allowing users to earn tokens that can be used within the gaming ecosystem. The token operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism and its supply and issuance model is broadly known. PLAY's typical uses include in-game purchases, access to exclusive content, and as a reward for participation in gaming tournaments and events.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PlaysOut

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PlaysOut? Nakup PLAY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PlaysOut. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PlaysOut (PLAY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PlaysOut bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PlaysOut (PLAY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PlaysOut

Z lastništvom kriptovalute PlaysOut se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PlaysOut (PLAY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PlaysOut razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna PlaysOut spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PlaysOut

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PlaysOut?
Če bi kriptovaluta PlaysOut rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PlaysOut.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PlaysOut (PLAY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti PlaysOut

PLAY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PLAY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PLAY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte PlaysOut (PLAY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute PlaysOut v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PLAY/USDT
$0.02315
$0.02315$0.02315
+2.98%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0400
$1.0400$1.0400

+1,980.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.22700
$0.22700$0.22700

+107.62%

0G

0G

0G

$1.561
$1.561$1.561

+49.52%

S

S

S

$0.1829
$0.1829$0.1829

+37.93%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PLAY v USD

Znesek

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.02314 USD