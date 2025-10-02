Tokenomika Ontology Token (ONT)
Informacije o Ontology Token (ONT)
Onrologija je nov javno blockchain projekt visoke učinkovitosti & platforma za distribuirano zaupanje. Onrologija zagotavlja nove javne blockchainse visoke učinkovitosti, ki vključujejo niz celovitih distribuiranih glavar in sistemov pametnih pogodb. Okvir Onrologije podpira javne blockchainse in omogoča prilagajanje različnih javnih blockchainov za različne aplikacije. Onrologija podpira sodelovanje med verižnimi omrežji preko svojih različnih protokolnih skupin. Onrologija bo nenehno zagotavljala skupne module na osnovni infrastrukturi za različne vrste distribuiranih scenarijev, kot so tisti za distribuirani okvir digitalnih identitet, protokol izmenjave podatkov in podobno. Na podlagi zahtev specifičnih scenarijev bo Onrologija nadaljevala z razvojem novih skupnih modulov.
Tokenomika Ontology Token (ONT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ontology Token (ONT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ONT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ONT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ONT, raziščite ceno žetona ONT v živo!
Zgodovina cen Ontology Token (ONT)
Analiza zgodovine cen ONT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene ONT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ONT? Naša stran za napovedovanje cen ONT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
