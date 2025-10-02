Tokenomika Ontology Token (ONT)

Odkrijte ključne vpoglede v Ontology Token (ONT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Ontology Token (ONT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ontology Token (ONT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 113.66M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 918.86M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 123.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.96
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1058056271007376
Trenutna cena:
$ 0.1237
Informacije o Ontology Token (ONT)

Onrologija je nov javno blockchain projekt visoke učinkovitosti & platforma za distribuirano zaupanje. Onrologija zagotavlja nove javne blockchainse visoke učinkovitosti, ki vključujejo niz celovitih distribuiranih glavar in sistemov pametnih pogodb. Okvir Onrologije podpira javne blockchainse in omogoča prilagajanje različnih javnih blockchainov za različne aplikacije. Onrologija podpira sodelovanje med verižnimi omrežji preko svojih različnih protokolnih skupin. Onrologija bo nenehno zagotavljala skupne module na osnovni infrastrukturi za različne vrste distribuiranih scenarijev, kot so tisti za distribuirani okvir digitalnih identitet, protokol izmenjave podatkov in podobno. Na podlagi zahtev specifičnih scenarijev bo Onrologija nadaljevala z razvojem novih skupnih modulov.

Uradna spletna stran:
https://ont.io/
Bela knjiga:
https://docs.ont.io
Raziskovalec blokov:
https://explorer.ont.io/

Tokenomika Ontology Token (ONT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ontology Token (ONT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ONT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ONT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ONT, raziščite ceno žetona ONT v živo!

