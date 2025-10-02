Onrologija je nov javno blockchain projekt visoke učinkovitosti & platforma za distribuirano zaupanje. Onrologija zagotavlja nove javne blockchainse visoke učinkovitosti, ki vključujejo niz celovitih distribuiranih glavar in sistemov pametnih pogodb. Okvir Onrologije podpira javne blockchainse in omogoča prilagajanje različnih javnih blockchainov za različne aplikacije. Onrologija podpira sodelovanje med verižnimi omrežji preko svojih različnih protokolnih skupin. Onrologija bo nenehno zagotavljala skupne module na osnovni infrastrukturi za različne vrste distribuiranih scenarijev, kot so tisti za distribuirani okvir digitalnih identitet, protokol izmenjave podatkov in podobno. Na podlagi zahtev specifičnih scenarijev bo Onrologija nadaljevala z razvojem novih skupnih modulov.

