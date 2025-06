ONT

Onrologija je nov javno blockchain projekt visoke učinkovitosti & platforma za distribuirano zaupanje. Onrologija zagotavlja nove javne blockchainse visoke učinkovitosti, ki vključujejo niz celovitih distribuiranih glavar in sistemov pametnih pogodb. Okvir Onrologije podpira javne blockchainse in omogoča prilagajanje različnih javnih blockchainov za različne aplikacije. Onrologija podpira sodelovanje med verižnimi omrežji preko svojih različnih protokolnih skupin. Onrologija bo nenehno zagotavljala skupne module na osnovni infrastrukturi za različne vrste distribuiranih scenarijev, kot so tisti za distribuirani okvir digitalnih identitet, protokol izmenjave podatkov in podobno. Na podlagi zahtev specifičnih scenarijev bo Onrologija nadaljevala z razvojem novih skupnih modulov.

Ime in priimekONT

UvrstitevNo.309

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.96%

Razpoložljivi obtok913,697,857

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.9136%

Datum izdaje2018-02-26 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.2 USDT

Najvišja vrednost vseh časov11.176600456237793,2018-05-03

Najnižja cena0.11106467759370701,2025-04-07

Javna veriga blokovONT

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.