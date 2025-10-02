Tokenomika Ondo (ONDO)

Odkrijte ključne vpoglede v Ondo (ONDO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen Ondo (ONDO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ondo (ONDO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.95B
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.16B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.34B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.14522
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0835464393634915
Trenutna cena:
$ 0.93351
Informacije o Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Uradna spletna stran:
https://ondo.foundation/
Bela knjiga:
https://docs.ondo.foundation/ondo-token
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3

Poglobljena struktura žetona Ondo (ONDO)

Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov ONDO. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.

Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products onchain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.
  • Creation Date: The token was created on April 28, 2022.
  • Public Sale: In May 2022, ~198.88 million ONDO (~1.99% of supply) were sold in a Community Access Sale via CoinList, raising over $10 million. Sale prices were $0.03 (priority queue) and $0.055 (public access).

Allocation Mechanism

Allocation CategoryAmount (ONDO)% of Max SupplyNotes
Ecosystem Growth~5.21B~52.11%For future airdrops, contributors, developers, educators, researchers, strategic roles
Protocol Development3.3B33.00%For core contributors building infrastructure, products, and protocols
Community Access Sale~198.88M~1.99%Sold via CoinList in May 2022
Other (unspecified)Remaining~12.9%Not fully detailed in public disclosures

Note: As of Dec. 23, 2024, the Ondo DAO treasury does not hold the Ecosystem Growth allocation.

Usage and Incentive Mechanism

  • Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury).
    • To submit a proposal: 100M ONDO must be delegated.
    • For a proposal to pass: At least 1M ONDO must vote, and quorum must be met.
    • Voting period: 3 days; 1-day timelock before execution.
  • Ecosystem Incentives: ~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors.
  • Ondo Points Program: Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards.
  • No Staking or Liquidity Provision: As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO.
  • No Profit or Capital Claims: ONDO does not confer rights to profits, capital, or legal claims on Ondo Finance entities.

Locking Mechanism

  • Global Lock-Up: All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024.
  • Post-Lock-Up: After the “enableTransfer” function was called on Jan. 18, 2024, ONDO became transferable, marking its public launch.

Unlocking Time and Vesting

  • Cliff and Vesting: Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting.
  • Ecosystem Growth Allocation: ~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed.
  • Protocol Development Allocation: 3.3B ONDO (33%) is for core contributors, subject to the same cliff and vesting schedule.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceERC-20, 10B max supply, created April 2022, public sale in May 2022
Allocation52.11% Ecosystem Growth, 33% Protocol Development, 1.99% Community Sale, rest unspecified
Usage & IncentivesGovernance, ecosystem rewards, Ondo Points, no staking/liquidity provision
LockingGlobal lock-up until Jan. 18, 2024
Unlocking & Vesting1-year cliff post-launch, 3 years yearly vesting

Additional Notes

  • Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability.
  • Security: Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management.
  • No Staking: There is no staking or liquidity provision mechanism as of the latest available data.

Ondo’s token economics are designed to incentivize long-term participation, governance, and ecosystem growth, with a strong emphasis on security and cross-chain operability. The majority of tokens remain locked or vesting, with a significant portion reserved for future ecosystem incentives.

Tokenomika Ondo (ONDO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ondo (ONDO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ONDO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ONDO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ONDO, raziščite ceno žetona ONDO v živo!

