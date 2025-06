ONDO

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ime in priimekONDO

UvrstitevNo.37

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0007%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.26%

Razpoložljivi obtok3,159,107,529

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.141296331061504,2024-12-16

Najnižja cena0.0835464393634915,2024-01-18

Javna veriga blokovETH

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.