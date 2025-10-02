Tokenomika Nodewaves (NWS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nodewaves (NWS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Nodewaves (NWS)
Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.
Tokenomika Nodewaves (NWS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Nodewaves (NWS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NWS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NWS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zgodovina cen Nodewaves (NWS)
Analiza zgodovine cen NWS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene NWS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NWS? Naša stran za napovedovanje cen NWS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
