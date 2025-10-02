Odkrijte ključne vpoglede v NRT (NRT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NRT (NRT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Nireafty is a pioneering Web3 platform designed to democratize content creation and enable users to monetize AI-generated artworks. By leveraging blockchain technology, Nireafty transforms the art creation landscape, allowing users to create, mint, and own AI-generated NFTs. The platform aims to make the transition into the AI era accessible and profitable for all creators.

Nireafty is a pioneering Web3 platform designed to democratize content creation and enable users to monetize AI-generated artworks. By leveraging blockchain technology, Nireafty transforms the art creation landscape, allowing users to create, mint, and own AI-generated NFTs. The platform aims to make the transition into the AI era accessible and profitable for all creators.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NRT, raziščite ceno žetona NRT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NRT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NRT (NRT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NRT? Naša stran za napovedovanje cen NRT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NRT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati NRT (NRT)? MEXC podpira različne načine nakupa NRT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.