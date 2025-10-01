Tokenomika NPC Solana (NPCS)

Tokenomika NPC Solana (NPCS)

Odkrijte ključne vpoglede v NPC Solana (NPCS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:58:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NPC Solana (NPCS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NPC Solana (NPCS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.76M
Skupna ponudba:
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 969.71M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.85M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.042
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002460067444636035
Trenutna cena:
$ 0.002848
Informacije o NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Uradna spletna stran:
https://www.solananpc.com
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK

Tokenomika NPC Solana (NPCS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NPC Solana (NPCS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NPCS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NPCS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NPCS, raziščite ceno žetona NPCS v živo!

Kako kupiti NPCS

Želite v svoj portfelj dodati NPC Solana (NPCS)? MEXC podpira različne načine nakupa NPCS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen NPC Solana (NPCS)

Analiza zgodovine cen NPCS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NPCS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NPCS? Naša stran za napovedovanje cen NPCS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti