Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Non-Playable Coin (NPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Non-Playable Coin (NPC)
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Poglobljena struktura žetona Non-Playable Coin (NPC)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov NPC. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a hybrid between a memecoin and an NFT, designed as an art experiment and homage to the popular "Non-Playable Character" meme. It is explicitly stated to have no intrinsic value, no formal team, and no roadmap, and is intended solely for entertainment and cultural purposes.
Issuance Mechanism
- Token Standard: NPC utilizes the ERC11 standard, which combines ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) functionalities. This allows NPC to be traded as both a fungible token (on DEXs like Uniswap) and as an NFT (on NFT marketplaces).
- Minting: NPC tokens can be minted and burned through user actions, particularly when customizing NFTs or participating in community events. For example, minting a custom NPC NFT required burning 1 NPC token.
- Supply: The total supply is high and designed for broad distribution, with the intention of being accessible to all 8+ billion humans on Earth. There is no evidence of a capped supply or a detailed emission schedule.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Table: There is no published allocation table or vesting schedule for NPC. The project explicitly states there is no team, no roadmap, and no formalized distribution plan.
- Community Minting: The main allocation event was the minting of the "Non-Playable Customs" NFT collection, where 155,443 unique NFTs were minted, each requiring the burning of 1 NPC token.
- Open Trading: NPC is available on multiple blockchains (Ethereum, Base, BNB Chain, Solana) and can be traded on both centralized and decentralized exchanges, as well as NFT marketplaces.
Usage and Incentive Mechanism
- Dual Utility: NPC can be:
- Traded as a memecoin (ERC20) on DEXs like Uniswap.
- Converted 1:1 into an NFT (ERC1155) and traded on NFT marketplaces like OpenSea and MagicEden.
- Customization: Users can customize their own NPC NFTs using the official app, burning NPC tokens in the process.
- Incentives: The only direct incentive mechanism is the cultural and entertainment value of participating in the meme and customizing NFTs. There are no staking, yield, or financial rewards.
- Burn Mechanism: Token burning occurs when minting custom NFTs, reducing circulating supply.
Locking and Unlocking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are immediately liquid and tradable upon minting or acquisition.
- No Team or Investor Locks: Since there is no formal team or investor allocation, there are no lockups or vesting cliffs.
Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|ERC11 (ERC20 + ERC1155 hybrid)
|Issuance
|Minted by users, burned when minting custom NFTs; no fixed cap or emission schedule
|Allocation
|No formal allocation; main event was 155,443 NFTs minted (1 NPC burned per NFT)
|Usage
|Tradable as memecoin (ERC20) and NFT (ERC1155); customizable NFTs; open trading
|Incentives
|Cultural/entertainment value; no financial rewards; burning for NFT minting
|Locking
|None
|Unlocking
|None
|Notable Mechanisms
|1:1 conversion between fungible token and NFT; open-source art and meme participation
Additional Notes
- Disclaimer: NPC is explicitly described as "completely useless and for entertainment purposes only," with no expectation of financial return.
- No Roadmap or Team: The project is decentralized, with no formal leadership or development plan.
- Open Source: All art and code are open source, encouraging community participation and remixing.
References for Further Reading
- Tokenomics
- Introducing Non-Playable Coin (NPC)
- A New Token Standard: The ERC11
- Non-Playable Customs NFT Collection
- Contract Addresses
- Disclaimer
Conclusion
Non-Playable Coin (NPC) is a unique experiment in meme culture and token standards, prioritizing fun, creativity, and community engagement over financial incentives or structured tokenomics. Its hybrid ERC11 standard allows seamless movement between fungible and non-fungible forms, and its open, permissionless nature ensures anyone can participate without restrictions or lockups.
Tokenomika Non-Playable Coin (NPC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Non-Playable Coin (NPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NPC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NPC, raziščite ceno žetona NPC v živo!
