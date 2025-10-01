Tokenomika NATIX Network (NATIX)

Odkrijte ključne vpoglede v NATIX Network (NATIX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:53:32 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen NATIX Network (NATIX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NATIX Network (NATIX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.30M
Skupna ponudba:
$ 99.99B
Razpoložljivi obtok:
$ 40.60B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 69.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00223
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000553846478431092
Trenutna cena:
$ 0.000697
Informacije o NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

Uradna spletna stran:
https://www.natix.network/
Bela knjiga:
https://docs.natix.network/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX

Tokenomika NATIX Network (NATIX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NATIX Network (NATIX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NATIX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NATIX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NATIX, raziščite ceno žetona NATIX v živo!

Zgodovina cen NATIX Network (NATIX)

Analiza zgodovine cen NATIX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NATIX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NATIX? Naša stran za napovedovanje cen NATIX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

