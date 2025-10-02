Tokenomika MetaMUI (MMUI)
Informacije o MetaMUI (MMUI)
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
Tokenomika MetaMUI (MMUI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MetaMUI (MMUI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MMUI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MMUI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MMUI, raziščite ceno žetona MMUI v živo!
