Tokenomika Mina Protocol (MINA)

Odkrijte ključne vpoglede v Mina Protocol (MINA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:44:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Mina Protocol (MINA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mina Protocol (MINA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 202.51M
Skupna ponudba:
$ 1.25B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.25B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 202.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 12.013
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.14716687850259458
Trenutna cena:
$ 0.1614
Informacije o Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Uradna spletna stran:
https://minaprotocol.com/
Bela knjiga:
https://minaprotocol.com/docs
Raziskovalec blokov:
https://minaexplorer.com/

Tokenomika Mina Protocol (MINA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mina Protocol (MINA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MINA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MINA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MINA, raziščite ceno žetona MINA v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

