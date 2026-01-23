Odkrijte ključne vpoglede v Mia Ko (MIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mia Ko (MIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Mia Ko (MIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti MIA Želite v svoj portfelj dodati Mia Ko (MIA)? MEXC podpira različne načine nakupa MIA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti MIA na MEXC!

Zgodovina cen Mia Ko (MIA) Analiza zgodovine cen MIA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen MIA zdaj!