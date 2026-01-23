Današnja cena Mia Ko

Današnja cena kriptovalute Mia Ko (MIA) v živo je $ 0.002723, s spremembo 8.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIA v USD je $ 0.002723 na MIA.

Kriptovaluta Mia Ko je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MIA. V zadnjih 24 urah se je MIA trgovalo med $ 0.0026 (najnižje) in $ 0.003676 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MIA premaknil +0.03% v zadnji uri in -12.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.36K.

Tržne informacije Mia Ko (MIA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Mia Ko je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.36K. Obstoječa ponudba MIA je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.