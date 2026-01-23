Cena Mia Ko(MIA)
Današnja cena kriptovalute Mia Ko (MIA) v živo je $ 0.002723, s spremembo 8.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIA v USD je $ 0.002723 na MIA.
Kriptovaluta Mia Ko je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MIA. V zadnjih 24 urah se je MIA trgovalo med $ 0.0026 (najnižje) in $ 0.003676 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MIA premaknil +0.03% v zadnji uri in -12.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.36K.
Trenutna tržna kapitalizacija Mia Ko je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.36K. Obstoječa ponudba MIA je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Sledite spremembam cen Mia Ko za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Danes
|$ -0.0002598
|-8.70%
|30 dni
|$ +0.001723
|+172.30%
|60 dni
|$ +0.001723
|+172.30%
|90 dni
|$ +0.001723
|+172.30%
Danes je MIA zabeležil spremembo $ -0.0002598 (-8.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.001723 (+172.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MIA spremenil za $ +0.001723 (+172.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.001723 (+172.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mia Ko (MIA) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Mia Ko.
Leta 2040 bi cena Mia Ko lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mia Ko? Nakup MIA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mia Ko. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mia Ko (MIA).
Z lastništvom kriptovalute Mia Ko se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Mia Ko (MIA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
Za bolj poglobljeno razumevanje Mia Ko razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Dolga ali kratka smer na MIA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MIA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.
Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Mia Ko v živo ter neposredno trgujte.
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
