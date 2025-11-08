Današnja cena kriptovalute Dust v živo je 0.00169 USD. Tržna kapitalizacija DUST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DUST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dust v živo je 0.00169 USD. Tržna kapitalizacija DUST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DUST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dust (DUST) v živo je $ 0.00169, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUST v USD je $ 0.00169 na DUST.
Kriptovaluta Dust je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DUST. V zadnjih 24 urah se je DUST trgovalo med $ 0.001475 (najnižje) in $ 0.00198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DUST premaknil 0.00% v zadnji uri in +4.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.98K.
Tržne informacije Dust (DUST)
--
----
$ 72.98K
$ 72.98K$ 72.98K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Dust je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.98K. Obstoječa ponudba DUST je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Dust, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475
24H Nizka
$ 0.00198
$ 0.00198$ 0.00198
24H Visoka
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475
$ 0.00198
$ 0.00198$ 0.00198
--
----
--
----
0.00%
+8.12%
+4.96%
+4.96%
Zgodovina cen Dust (DUST) v USD
Sledite spremembam cen Dust za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00012692
+8.12%
30 dni
$ -0.005558
-76.69%
60 dni
$ -0.00031
-15.50%
90 dni
$ -0.00031
-15.50%
Današnja sprememba cene Dust
Danes je DUST zabeležil spremembo $ +0.00012692 (+8.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Dust
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005558 (-76.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Dust
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DUST spremenil za $ -0.00031 (-15.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Dust
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00031 (-15.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dust (DUST) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dust, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dust?
Several key factors influence Dust (DUST) token prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect DUST valuations.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and ecosystem development drive long-term value.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements can cause significant price volatility.
Whale Activity: Large holder transactions can create substantial price swings due to relatively low market cap.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dust?
People want to know Dust (DUST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Some monitor for arbitrage chances across exchanges. Others simply want to stay updated on their investment's current worth for financial planning purposes.
Napoved cene za kriptovaluto Dust
Napoved cene Dust (DUST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DUST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dust (DUST) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dust lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dust v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DUST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dust.
O Dust
DUST (DUST) is a unique type of crypto asset that is primarily used within the Binance Smart Chain (BSC) ecosystem. It operates as a social experiment and a meme coin, with the primary purpose of being transferred between wallets as a form of micro-tipping. DUST is not mined or staked like traditional cryptocurrencies; instead, it is 'farmed' by users who interact with each other on various social platforms supported by the BSC. The more a user interacts, the more DUST they accumulate. This innovative approach to crypto asset distribution encourages active participation within the BSC ecosystem, fostering a sense of community among users.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dust
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dust? Nakup DUST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dust. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dust (DUST).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dust bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dust
Z lastništvom kriptovalute Dust se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Dust rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dust.
Koliko je kriptovaluta Dust vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dust je $ 0.00169. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dust še vedno dobra naložba?
Dust ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DUST, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dust?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dust v vrednosti $ 72.98K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dust?
Cena kriptovalute DUST se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dust v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DUST.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dust?
Na ceno DUST vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,426.38
+1.61%
ETH
3,451.65
+4.67%
SOL
161.46
+3.89%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0962
+0.32%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DUST na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DUST/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dust gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dust letos rasla?
Cena kriptovalute Dust bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dust (DUST).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:51:35 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Dust (DUST)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
