Današnja cena kriptovalute Dust v živo je 0.00169 USD. Tržna kapitalizacija DUST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DUST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 DUST v USD v živo:

$0.00169
$0.00169$0.00169
+8.12%1D
USD
Dust (DUST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:51:35 (UTC+8)

Današnja cena Dust

Današnja cena kriptovalute Dust (DUST) v živo je $ 0.00169, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUST v USD je $ 0.00169 na DUST.

Kriptovaluta Dust je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DUST. V zadnjih 24 urah se je DUST trgovalo med $ 0.001475 (najnižje) in $ 0.00198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DUST premaknil 0.00% v zadnji uri in +4.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.98K.

Tržne informacije Dust (DUST)

--
----

$ 72.98K
$ 72.98K$ 72.98K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Dust je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.98K. Obstoječa ponudba DUST je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Dust, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475
24H Nizka
$ 0.00198
$ 0.00198$ 0.00198
24H Visoka

$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475

$ 0.00198
$ 0.00198$ 0.00198

--
----

--
----

0.00%

+8.12%

+4.96%

+4.96%

Zgodovina cen Dust (DUST) v USD

Sledite spremembam cen Dust za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00012692+8.12%
30 dni$ -0.005558-76.69%
60 dni$ -0.00031-15.50%
90 dni$ -0.00031-15.50%
Današnja sprememba cene Dust

Danes je DUST zabeležil spremembo $ +0.00012692 (+8.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dust

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005558 (-76.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dust

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DUST spremenil za $ -0.00031 (-15.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dust

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00031 (-15.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dust (DUST) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dust.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dust

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dust, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dust?

Several key factors influence Dust (DUST) token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect DUST valuations.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and ecosystem development drive long-term value.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements can cause significant price volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, partnerships, and roadmap milestones influence investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can create substantial price swings due to relatively low market cap.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dust?

People want to know Dust (DUST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Some monitor for arbitrage chances across exchanges. Others simply want to stay updated on their investment's current worth for financial planning purposes.

Napoved cene za kriptovaluto Dust

Napoved cene Dust (DUST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DUST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dust (DUST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dust lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dust v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DUST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dust.

O Dust

DUST (DUST) is a unique type of crypto asset that is primarily used within the Binance Smart Chain (BSC) ecosystem. It operates as a social experiment and a meme coin, with the primary purpose of being transferred between wallets as a form of micro-tipping. DUST is not mined or staked like traditional cryptocurrencies; instead, it is 'farmed' by users who interact with each other on various social platforms supported by the BSC. The more a user interacts, the more DUST they accumulate. This innovative approach to crypto asset distribution encourages active participation within the BSC ecosystem, fostering a sense of community among users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dust

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dust? Nakup DUST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dust. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dust (DUST).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dust bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Dust (DUST)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Dust

Z lastništvom kriptovalute Dust se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Dust (DUST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Dust (DUST)

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dust razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dust

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dust?
Če bi kriptovaluta Dust rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dust.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:51:35 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

