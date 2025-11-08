Današnja cena Dust

Današnja cena kriptovalute Dust (DUST) v živo je $ 0.00169, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUST v USD je $ 0.00169 na DUST.

Kriptovaluta Dust je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DUST. V zadnjih 24 urah se je DUST trgovalo med $ 0.001475 (najnižje) in $ 0.00198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DUST premaknil 0.00% v zadnji uri in +4.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.98K.

Tržne informacije Dust (DUST)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 72.98K$ 72.98K $ 72.98K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

