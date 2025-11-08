BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Everlyn AI v živo je 0.106 USD. Tržna kapitalizacija LYN je 27,097,688.42 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LYN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Everlyn AI Logotip

Cena Everlyn AI(LYN)

Cena 1 LYN v USD v živo:

-1.76%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:01:00 (UTC+8)

Današnja cena Everlyn AI

Današnja cena kriptovalute Everlyn AI (LYN) v živo je $ 0.106, s spremembo 1.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LYN v USD je $ 0.106 na LYN.

Kriptovaluta Everlyn AI je trenutno na #690. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.10M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 255.64M LYN. V zadnjih 24 urah se je LYN trgovalo med $ 0.1019 (najnižje) in $ 0.1132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0104430541406704, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09658291416276109.

V kratkoročni uspešnosti se je LYN premaknil -1.49% v zadnji uri in -5.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 276.97K.

Tržne informacije Everlyn AI (LYN)

No.690

25.56%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Everlyn AI je $ 27.10M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 276.97K. Obstoječa ponudba LYN je 255.64M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 106.00M.

Zgodovina cene Everlyn AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-1.49%

-1.76%

-5.19%

-5.19%

Zgodovina cen Everlyn AI (LYN) v USD

Sledite spremembam cen Everlyn AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.001899-1.76%
30 dni$ -0.1664-61.09%
60 dni$ +0.006+6.00%
90 dni$ +0.006+6.00%
Današnja sprememba cene Everlyn AI

Danes je LYN zabeležil spremembo $ -0.001899 (-1.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Everlyn AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1664 (-61.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Everlyn AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LYN spremenil za $ +0.006 (+6.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Everlyn AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.006 (+6.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Everlyn AI (LYN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Everlyn AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Everlyn AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Everlyn AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Everlyn AI?

Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LYN pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, LYN correlates with artificial intelligence market developments and adoption rates.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Everlyn AI services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts affect token value.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking lock-ups, and circulating supply changes influence scarcity.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Everlyn AI?

People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.

Napoved cene za kriptovaluto Everlyn AI

Napoved cene Everlyn AI (LYN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LYN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Everlyn AI (LYN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Everlyn AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Everlyn AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LYN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Everlyn AI.

O Everlyn AI

LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Everlyn AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Everlyn AI? Nakup LYN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Everlyn AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Everlyn AI (LYN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 255.64M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Everlyn AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Everlyn AI (LYN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Everlyn AI

Z lastništvom kriptovalute Everlyn AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Everlyn AI (LYN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Everlyn AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Everlyn AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Everlyn AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Everlyn AI?
Če bi kriptovaluta Everlyn AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Everlyn AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:01:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Everlyn AI (LYN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Everlyn AI

LYN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LYN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LYN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Everlyn AI (LYN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Everlyn AI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LYN/USDT
$0.106
$0.106$0.106
-1.84%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$1.0650
$0.000025000
$0.22927
$1.519
$0.1811
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

