Današnja cena Everlyn AI

Današnja cena kriptovalute Everlyn AI (LYN) v živo je $ 0.106, s spremembo 1.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LYN v USD je $ 0.106 na LYN.

Kriptovaluta Everlyn AI je trenutno na #690. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.10M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 255.64M LYN. V zadnjih 24 urah se je LYN trgovalo med $ 0.1019 (najnižje) in $ 0.1132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0104430541406704, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09658291416276109.

V kratkoročni uspešnosti se je LYN premaknil -1.49% v zadnji uri in -5.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 276.97K.

Tržne informacije Everlyn AI (LYN)

Uvrstitev No.690 Tržna kapitalizacija $ 27.10M Volumen (24H) $ 276.97K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 106.00M Zaloga v obtoku 255.64M Največja ponudba 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 Hitrost kroženja 25.56% Javna veriga blokov BSC

