Današnja cena kriptovalute Everlyn AI (LYN) v živo je $ 0.106, s spremembo 1.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LYN v USD je $ 0.106 na LYN.
Kriptovaluta Everlyn AI je trenutno na #690. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.10M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 255.64M LYN. V zadnjih 24 urah se je LYN trgovalo med $ 0.1019 (najnižje) in $ 0.1132 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0104430541406704, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09658291416276109.
V kratkoročni uspešnosti se je LYN premaknil -1.49% v zadnji uri in -5.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 276.97K.
Tržne informacije Everlyn AI (LYN)
No.690
$ 27.10M
$ 276.97K
$ 106.00M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Everlyn AI je $ 27.10M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 276.97K. Obstoječa ponudba LYN je 255.64M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 106.00M.
Zgodovina cene Everlyn AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1019
24H Nizka
$ 0.1132
24H Visoka
$ 0.1019
$ 0.1132
$ 1.0104430541406704
$ 0.09658291416276109
-1.49%
-1.76%
-5.19%
-5.19%
Zgodovina cen Everlyn AI (LYN) v USD
Sledite spremembam cen Everlyn AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.001899
-1.76%
30 dni
$ -0.1664
-61.09%
60 dni
$ +0.006
+6.00%
90 dni
$ +0.006
+6.00%
Današnja sprememba cene Everlyn AI
Danes je LYN zabeležil spremembo $ -0.001899 (-1.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Everlyn AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1664 (-61.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Everlyn AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LYN spremenil za $ +0.006 (+6.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Everlyn AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.006 (+6.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Everlyn AI (LYN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Everlyn AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Everlyn AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Everlyn AI?
Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:
Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.
Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Everlyn AI?
People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.
Napoved cene za kriptovaluto Everlyn AI
Napoved cene Everlyn AI (LYN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LYN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Everlyn AI (LYN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Everlyn AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Everlyn AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LYN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Everlyn AI.
O Everlyn AI
LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Everlyn AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Everlyn AI? Nakup LYN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Everlyn AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Everlyn AI (LYN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 255.64M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Everlyn AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Everlyn AI
Z lastništvom kriptovalute Everlyn AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Everlyn AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Everlyn AI?
Če bi kriptovaluta Everlyn AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Everlyn AI.
Koliko je kriptovaluta Everlyn AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Everlyn AI je $ 0.106. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Everlyn AI še vedno dobra naložba?
Everlyn AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LYN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Everlyn AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Everlyn AI v vrednosti $ 276.97K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Everlyn AI?
Cena kriptovalute LYN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Everlyn AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LYN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Everlyn AI?
Na ceno LYN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,373.59
+1.56%
ETH
3,438.77
+4.28%
SOL
160.95
+3.56%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.09
-0.24%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LYN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LYN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Everlyn AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Everlyn AI letos rasla?
Cena kriptovalute Everlyn AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Everlyn AI (LYN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:01:00 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.