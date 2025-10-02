Tokenomika MEF (MEF)
Tokenomika in analiza cen MEF (MEF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MEF (MEF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MEF (MEF)
MEFLEX is a platform that aims to provide everything for the MZ generation, who do not spare an investment in themselves and that SNS is also becoming a daily routine. MEF Token begins with close communication with celebrities, such as accurately identifying consumer needs and establishing relationships with smart consumption.
Tokenomika MEF (MEF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MEF (MEF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MEF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MEF, raziščite ceno žetona MEF v živo!
