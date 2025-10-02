Tokenomika Mobox (MBOX)

Tokenomika Mobox (MBOX)

Odkrijte ključne vpoglede v Mobox (MBOX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:35:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Mobox (MBOX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mobox (MBOX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.71M
$ 28.71M$ 28.71M
Skupna ponudba:
$ 550.32M
$ 550.32M$ 550.32M
Razpoložljivi obtok:
$ 500.32M
$ 500.32M$ 500.32M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 31.58M
$ 31.58M$ 31.58M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 15.788
$ 15.788$ 15.788
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819
Trenutna cena:
$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

Informacije o Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Uradna spletna stran:
https://www.mobox.io/#/
Bela knjiga:
https://faqen.mobox.io
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377

Tokenomika Mobox (MBOX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mobox (MBOX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MBOX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MBOX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MBOX, raziščite ceno žetona MBOX v živo!

Kako kupiti MBOX

Želite v svoj portfelj dodati Mobox (MBOX)? MEXC podpira različne načine nakupa MBOX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Mobox (MBOX)

Analiza zgodovine cen MBOX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MBOX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MBOX? Naša stran za napovedovanje cen MBOX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti