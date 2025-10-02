Tokenomika MBDOLD (MBDOLD)
Tokenomika in analiza cen MBDOLD (MBDOLD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MBDOLD (MBDOLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.
Tokenomika MBDOLD (MBDOLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MBDOLD (MBDOLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MBDOLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MBDOLD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MBDOLD, raziščite ceno žetona MBDOLD v živo!
Zgodovina cen MBDOLD (MBDOLD)
Analiza zgodovine cen MBDOLD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene MBDOLD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MBDOLD? Naša stran za napovedovanje cen MBDOLD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
