Tokenomika Matchain (MAT)

Odkrijte ključne vpoglede v Matchain (MAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:43:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Matchain (MAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Matchain (MAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M
Skupna ponudba:
$ 47.33M
$ 47.33M$ 47.33M
Razpoložljivi obtok:
$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 71.50M
$ 71.50M$ 71.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.493
$ 9.493$ 9.493
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415
Trenutna cena:
$ 0.715
$ 0.715$ 0.715

Informacije o Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Uradna spletna stran:
https://matchain.io/
Bela knjiga:
https://docs.matchain.io/
Raziskovalec blokov:
https://matchscan.io/

Tokenomika Matchain (MAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Matchain (MAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAT, raziščite ceno žetona MAT v živo!

