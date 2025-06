MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Ime in priimekMAT

UvrstitevNo.1349

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)133.51%

Razpoložljivi obtok7,230,000

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba40,000,000

Hitrost kroženja0.0723%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov6.672668572600626,2025-06-19

Najnižja cena0.5976657220031634,2025-06-26

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

