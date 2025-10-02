Tokenomika MAGA (MAGATRUMP)

Tokenomika MAGA (MAGATRUMP)

Odkrijte ključne vpoglede v MAGA (MAGATRUMP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:47:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MAGA (MAGATRUMP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAGA (MAGATRUMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M
Skupna ponudba:
$ 46.50M
$ 46.50M$ 46.50M
Razpoložljivi obtok:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 37.422
$ 37.422$ 37.422
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000089009406098349
$ 0.000089009406098349$ 0.000089009406098349
Trenutna cena:
$ 0.1216
$ 0.1216$ 0.1216

Informacije o MAGA (MAGATRUMP)

MAGA Movement on the Blockchain.

Uradna spletna stran:
https://magamemecoin.com/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1

Tokenomika MAGA (MAGATRUMP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MAGA (MAGATRUMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAGATRUMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAGATRUMP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAGATRUMP, raziščite ceno žetona MAGATRUMP v živo!

Kako kupiti MAGATRUMP

Želite v svoj portfelj dodati MAGA (MAGATRUMP)? MEXC podpira različne načine nakupa MAGATRUMP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen MAGA (MAGATRUMP)

Analiza zgodovine cen MAGATRUMP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MAGATRUMP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAGATRUMP? Naša stran za napovedovanje cen MAGATRUMP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti