Tokenomika Liberland (LLD)

Odkrijte ključne vpoglede v Liberland (LLD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:38:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Liberland (LLD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Liberland (LLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 3.00M
$ 3.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.51M
$ 4.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 20
$ 20
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271
Trenutna cena:
$ 1.502
$ 1.502

Informacije o Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Uradna spletna stran:
https://liberland.org/blockchain
Bela knjiga:
https://docs.liberland.org/blockchain
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16

Tokenomika Liberland (LLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Liberland (LLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LLD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LLD, raziščite ceno žetona LLD v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

