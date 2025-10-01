Tokenomika Torch of Liberty (LIBERTY)

Tokenomika Torch of Liberty (LIBERTY)

Odkrijte ključne vpoglede v Torch of Liberty (LIBERTY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:36:37 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Torch of Liberty (LIBERTY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Torch of Liberty (LIBERTY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 45.86M
$ 45.86M$ 45.86M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 45.86M
$ 45.86M$ 45.86M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.14789
$ 0.14789$ 0.14789
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658
Trenutna cena:
$ 0.04586
$ 0.04586$ 0.04586

Informacije o Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Uradna spletna stran:
https://torchofliberty.global/
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444

Tokenomika Torch of Liberty (LIBERTY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Torch of Liberty (LIBERTY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LIBERTY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIBERTY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LIBERTY, raziščite ceno žetona LIBERTY v živo!

