Tokenomika Galileo Protocol (LEOX)

Odkrijte ključne vpoglede v Galileo Protocol (LEOX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:36:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Galileo Protocol (LEOX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Galileo Protocol (LEOX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 50.67M
$ 50.67M$ 50.67M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367
Trenutna cena:
$ 0.0501
$ 0.0501$ 0.0501

Informacije o Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Uradna spletna stran:
https://www.galileoprotocol.io
Bela knjiga:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Tokenomika Galileo Protocol (LEOX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Galileo Protocol (LEOX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LEOX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LEOX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LEOX, raziščite ceno žetona LEOX v živo!

