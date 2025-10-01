Odkrijte ključne vpoglede v Lombard (LBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lombard (LBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.

LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LBTC, raziščite ceno žetona LBTC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Lombard (LBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LBTC? Naša stran za napovedovanje cen LBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen LBTC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Lombard (LBTC)? MEXC podpira različne načine nakupa LBTC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.